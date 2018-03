Emmen heeft relatief hoge opkomst bij verkiezingen

EMMEN - In de gemeente Emmen is de opkomst voor de verkiezingen het hoogst van de vier grootste gemeenten. Dat blijkt uit een rondgang van RTV Drenthe.

Rond het middaguur lag de opkomst op 19,5 procent. Bij de vorige verkiezingen in 2014 was dat 18,3 procent.In de gemeente Hoogeveen was de opkomst iets lager met zo'n 14 procent, dat is ongeveer net zoveel als de vorige keer. In Meppel was de opkomst 13 procent, dat is ook vergelijkbaar met de vorige verkiezingen. In de gemeente Assen was de opkomst tot 11.00 uur niet zo heel hoog; 10,25 procent had rond het middaguur gestemd. Dat is dan ook iets lager dan bij de vorige verkiezingen.