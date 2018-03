'Hennepkwekerij was pure noodgreep'

Deel dit artikel:











ASSEN/VALTHE - Een 38-jarige man uit Emmen is veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur. De man had in Valthe een hennepkwekerij met 200 planten. De stroom dat hij daarvoor nodig had, tapte hij illegaal af.

De kwekerij werd in februari 2016 ontdekt na een melding bij het meldpunt Meld Misdaad Anoniem. De man bekende zelf de kwekerij te hebben aangelegd en zelf de stroommeter te hebben omgelegd.



'Pure noodgreep'

De Emmenaar gaf als reden dat hij financiële problemen heeft. De kwekerij was dan ook een "pure noodgreep". "Ik ben er alleen maar op achteruit gegaan en alleen maar verder in de problemen geraakt. Het heeft me alles gekost, zowel financieel als privé”, verklaarde hij in de rechtbank.



Oud feit

De man is niet eerder met justitie in aanraking geweest. Daar hield de rechter rekening mee, net als dat het om een relatief oud feit gaat. "Normaal staat hier een maandenlange gevangenisstraf voor", gaf de rechter de Emmenaar mee.



Van de 120 uur werkstraf is 50 uur voorwaardelijk. Mocht de man binnen twee jaar weer de fout in gaan, moet hij alsnog die 50 uur uitvoeren.