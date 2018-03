Deel dit artikel:











Gevangenisstraf voor man uit Zandpol na mishandelen moeder Een man uit Zandepol moet de gevangenis in na het mishandelen van moeder (foto: Pixabay.com)

ASSEN/ZANDPOL - Een 21-jarige man uit Zandpol heeft een gevangenisstraf opgelegd gekregen voor het mishandelen van zijn moeder. In februari vorig jaar gooide hij een telefoon tegen haar aan en vernielde hij meerdere goederen.

De man had een discussie met zijn moeder over zijn broertje. Het conflict escaleerde snel, waarna de man een telefoon naar zijn moeder gooide. Hier hield ze een flinke blauwe plek aan over. Ook vernielde hij een groot aantal goederen in de tuin, zoals een fiets, een raam en de schuurdeur.



Nog in proeftijd

De officier van justitie noemde de zaak ‘tragisch’. "Het gaat om een jonge man met een flinke documentatie. Ik had gehoopt dat hij vandaag aanwezig zou zijn, zodat ik kon eisen wat ik wilde: een werkstraf. Ik had hem graag een kans geboden, maar als hij zich niet prijs geeft, houdt het op."



Gevangenis

De man heeft geen vaste woon- en verblijfplaats en zat nog in zijn proeftijd na een eerdere mishandeling en vernieling. De rechter legde de man een gevangenisstraf van zes weken op met een proeftijd van twee jaar. Daarnaast moet hij nog twee weken extra de gevangenis omdat hij nog in zijn proeftijd liep.