Deel dit artikel:











Burenruzie eindigt in slaan met stok Een 52-jarige vrouw uit Vries sloeg een 16-jarige dorpsgenoot met een nordic walkingstok (foto: ANP/Koen Suyk)

VRIES - Een 52-jarige vrouw uit Vries heeft een voorwaardelijke geldboete van zeshonderd euro opgelegd gekregen voor het slaan van een 16-jarige dorpsgenoot met een nordic walkingstok.

Aan het incident in september vorig jaar gaat een langslepende ruzie tussen de vrouw en de familie van het slachtoffer vooraf. Het slachtoffer beweert meerdere keren met de stok te zijn geslagen: de vrouw verklaart één tik te hebben gegeven.



Bedreiging

Het 16-jarige meisje ging in september met haar zusjes langs de deuren om kinderpostzegels te verkopen. Volgens haar verklaring begon de vrouw haar jongere zusje te bedreigen en werd ze zelf daarna meerdere keren geslagen. De vrouw beweert na dit incident door de vader van het slachtoffer mishandeld te zijn.



Tijdens de behandeling van de zaak in de rechtbank in Assen vlogen de beschuldigingen heen en weer. "Mishandeling is een strafbaar feit. De achtergronden maken niet dat u niet strafbaar bent", begon de rechter. "Het slachtoffer van vandaag, is de dader van morgen. Dat is mijn ervaring en daar zit ik hier niet voor. Als u over en weer dingen blijft zeggen als: 'Ja, maar toen en hij doet dat', wordt het nooit wat. Deze flauwekul moet ophouden. En waar twee vechten, hebben twee schuld."



Proeftijd

De vrouw heeft PDD-NOS en is nooit eerder in aanraking gekomen met politie en justitie. De geldboete is volledig voorwaardelijk en de vrouw krijgt een proeftijd van twee jaar.