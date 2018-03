Deel dit artikel:











Wissels en beloften geven FC Twente vertrouwen De technische staf van FC Emmen kijkt toe (foto: archief)

VOETBAL - De wisselspelers van FC Emmen, aangevuld met Onder 19-spelers, verloren vandaag een oefenduel achter gesloten deuren van FC Twente. De hekkensluiter van de eredivisie won in de Grolsch Veste met 4-0 na een ruststand van 1-0.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Luciano Slagveer, Dylan George en Adnane Tighadouini scoorden voor de formatie van trainer Gertjan Verbeek.



"We waren niet tevreden vandaag. Over negentig minuten hebben we te weinig gebracht", oordeelde Lukkien over het elftal dat speelde in Enschede. "Maar misschien hebben we FC Twente wat vertrouwen gegeven in de strijd om lijfsbehoud."



Bij FC Emmen maakte Henk Bos weer speelminuten.



FC Emmen komt aanstaande zondag in competitieverband in actie bij Almere City FC. Dat duel, dat live te volgen is op Radio Drenthe, begint om 14.30 uur.