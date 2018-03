Deel dit artikel:











Tomatensoep voor jarige SP-lijsttrekker: 'Verjaardag compleet met vijf zetels' Wim Moinat krijgt tomatensoep voor zijn verjaardag (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

EMMEN - Wim Moinat (55) is lijsttrekker van de SP in Emmen. Hij hoopt op een heuglijke dag. Niet alleen is de lijsttrekker uit Zwartemeer jarig vandaag, ook doet de SP weer mee aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Geschreven door Janet Oortwijn

Moinat is voor de derde keer lijsttrekker van de SP. Afgelopen raadsperiode ontbrak de partij in de gemeenteraad. "Maar nu doen we weer mee en dat zullen ze weten ook."



Tomatensoep en -sap

Nadat hij zijn stem op zoon Luc Moinat, de nummer tien op de lijst bij de SP, heeft uitgebracht, krijgt hij tomatensoep en tomatensap cadeau.



"Dat had ik nog niet eerder gehad!", lacht Moinat. En wanneer zijn verjaardag compleet is? "Als het vanavond een feestje wordt als we vier of vijf zetels halen."



Toch vindt de SP-lijsttrekker het lastig inschatten. "Er doen veertien partijen mee en er zijn 39 zetels." Daarnaast is Moinat ook Statenlid. "Dat wil ik erbij blijven doen en kijken hoe dat bevalt. Volgend jaar zijn de verkiezingen voor de Staten, dus dan zien we wel verder."