Pastafarian in beroep om pasfoto met vergiet

EMMEN/NIJMEGEN - Een vrouw uit Nijmegen gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter dat ze geen pasfoto op haar rijbewijs mag met een vergiet op haar hoofd.

Ze laat weten dat de zaak op 29 mei dient bij het gerechtshof in Den Haag. Dat meldt Omroep Gelderland. De Nijmeegse, lid van de Kerk van het Vliegend Spaghetti Monster uit Emmen, spande een rechtszaak aan omdat de gemeente Nijmegen haar geen rijbewijs wil geven. Ze leverde een pasfoto aan waarop ze haar hoofd heeft bedekt met een vergiet. Volgens de gemeente voldoet die foto niet aan de wet.Daarop stapte ze naar de rechtbank. Nu ze geen rijbewijs heeft, kan de Nijmeegse geen colleges volgen, haar sociale contacten niet onderhouden en mist ze religieuze bijeenkomsten. Volgens haar is er daarom sprake van spoedeisend belang, maar de rechtbank in Arnhem vindt dat onvoldoende aangetoond.