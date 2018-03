Deel dit artikel:











Ohne Grenzen over tradities Bij het klootschieten in Duitsland gaat het eigenlijk vooral om het drinken (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - In Ohne Grenzen - Zonder Grenzen op TV Drenthe gaat het vandaag over tradities in Nederland en Duitsland.

Klootschieten bijvoorbeeld kennen we in Drenthe wel, maar in Duitsland is dat een stuk populairder. Met een bolderkar en veel drank gaan groepen vrienden en families er in de winter op uit om kloot te schieten. Of zoals ze in Duitsland zeggen: Boßeln. Presentator Wolter Klok loopt mee met een Duitse vriendengroep die gaat klootschieten. Presentatrice Anika Kùnneman gaat oud-Hollandse spelletjes spelen in Drenthe.



Ohne Grenzen is een samenwerking van RTV Drenthe met de Duitse omroep Ev1.tv. De eerste uitzending is om 17.30 uur te zien. Het programma wordt de hele avond herhaald.