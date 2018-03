Afpersingszaak No Surrender is gestaakt

GRONINGEN - De zaak tegen de zeven verdachten in de No Surrender-afpersingszaak is gestrand.

De rechters vinden dat er te veel vragen zijn gerezen over het slachtofferverhoor. De drie agenten die de verhoren hebben afgenomen, moeten worden gehoord.De zeven, deels No Surrender-leden, wordt verweten dat zij in november 2016 een toen 47-jarig ex-clublid in een woning in Eelde ernstig hebben mishandeld.De man moest als ongehoorzaam clublid 5.000 euro betalen. Hij werd ontvoerd en bedreigd. De Groninger belde ’s nachts deels ontkleed in Glimmen bij willekeurige mensen aan.De advocaten vroegen vanochtend de zaak uit te stellen. Het slachtoffer zou tijdens het verhoor woorden in de mond zijn gelegd. Er zouden opnamen van verhoren ontbreken. En het verhoor op beeld kwam niet overeen met de uitgeschreven verhoren. De rechter zei dat ook hij tegenstrijdigheden in de verklaringen van het slachtoffer ziet.Het Openbaar Ministerie moet beelden die de advocaten niet hebben, alsnog overleggen. De advocaten wilden ook de partner van het slachtoffer horen, omdat zij op bandopnamen te horen was. Zij zou het slachtoffer hebben gesouffleerd. De rechters vinden het horen van de drie agenten voldoende.Wanneer de zaak opnieuw dient, is nog niet bekend.