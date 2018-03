Deel dit artikel:











Meppeler verdacht van verkrachting en poging tot moord De man wordt verdacht van verkrachting en poging tot moord (foto: Wolter Klok/RTV Drenthe)

ASSEN/MEPPEL - Een 30-jarige Meppeler wordt ervan verdacht een vrouw op gewelddadige wijze te hebben verkracht. Daarnaast verdenkt het Openbaar Ministerie hem van poging tot moord.

Dit bleek woensdag tijdens een pro-formazitting in de rechtbank in Assen.



Poging tot wurging

De 30-jarige man zou de vrouw op 12 december vorig jaar hebben verkracht. Daarbij zou hij veel geweld hebben gebruikt en de vrouw hebben bedreigd.



Ook zou de Meppeler hebben geprobeerd het slachtoffer van het leven te beroven door haar te wurgen. Het OM verdenkt de man daarom naast verkrachting ook van poging tot moord.



Psychologische rapporten

De Meppeler zit in voorarrest en was net als zijn advocaat niet aanwezig bij de zitting. De zaak werd nog niet inhoudelijk behandeld. Eerst moeten er namelijk psychologische en psychiatrische rapporten worden opgesteld. Op donderdag 24 mei staat de inhoudelijke behandeling op het programma.