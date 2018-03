Deel dit artikel:











'Grootste' paasei van Nederland komt uit Drenthe Bakker Marthijn Gosselaar maakte een reusachtig paasei (foto: Robert Jansen/RTV Drenthe)

ASSEN / NOOITGEDACHT - Banketbakker Marthijn Gosselaar uit Assen heeft naar eigen zeggen het grootste chocolade-ei van Nederland gemaakt. Vakantieresort Hof van Saksen in Nooitgedacht daagde hem uit.

Geschreven door Robert Jansema

Uitdaging

Het ei is 1,75 meter hoog en staat in de lobby van het vakantieresort. Voor het tweede jaar op rij maakt de Assenaar het reusachtige paasei. "Niet alleen het maken, maar ook het vervoeren van het ei was een uitdagende klus", vertelt Gosselaar.



De banketbakker heeft het ei in lagen opgebouwd. "Hoe het proces precies in zijn werk gaat, blijft het geheim van de smid. Maar er zitten wel de nodige uurtjes in", zegt de trotse vakman.



Win het ei!

Gasten van het resort in Nooitgedacht kunnen het gewicht raden en vervolgens kans maken om het ei te winnen. Manager Roland Rozenbroek: "We hebben al meer dan 150 reacties gekregen. De antwoorden variëren van tien tot duizend kilogram."