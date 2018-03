Deel dit artikel:











Zoon No Surrender-voorman Henk Kuipers op vrije voeten Zoon No Surrender-voorman Henk Kuipers vrij (foto: pixabay.com)

ASSEN - De 18-jarige zoon van No Surrender-voorman Henk Kuipers, die op 24 november werd opgepakt voor gijzeling en mishandeling, is op vrije voeten. Dit heeft de rechtbank in Assen beslist. Hij blijft nog wel verdachte in de zaak.





Vorige maand beslisten de rechters tijdens een pro-formazitting dat de voorlopige hechtenis niet mocht worden geschorst. Nu ziet de rechter geen redenen meer om de mannen langer vast te houden.



Lees ook: Zoon Henk Kuipers en medeverdachte blijven vastzitten

Vader Henk Kuipers zit nog wel in de cel. Hij wordt verdacht van onder meer leidinggeven aan een criminele organisatie en afpersing De man uit Emmen, die ook lid is van de motorclub, wordt verdacht van twee gijzelingen en afpersing in oktober en november van vorig jaar. Dit deed hij volgens het Openbaar Ministerie samen met een 20-jarige plaatsgenoot. Ook die werd vrijgelaten.Vorige maand beslisten de rechters tijdens een pro-formazitting dat de voorlopige hechtenis niet mocht worden geschorst. Nu ziet de rechter geen redenen meer om de mannen langer vast te houden.Vader Henk Kuipers zit nog wel in de cel. Hij wordt verdacht van onder meer leidinggeven aan een criminele organisatie en afpersing