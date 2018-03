Deel dit artikel:











Ruim twee ton subsidie voor Stichting op 't Stee in Emmen Stichting Op 't Stee krijgt twee ton subsidie (foto: Stichting op 't Stee)

EMMEN - Stichting op 't Stee in Emmen krijgt van de gemeente 225.000 euro om de zogeheten bed-bad-broodregeling uit te voeren tot het eind van dit jaar.

Geschreven door Janet Oortwijn

De bed-bad-broodregeling is een regeling waarbij de overheid zorgt voor noodopvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers.



Stichting op 't Stee bestaat sinds 1999 en is ontstaan uit de Raad van Kerken en Geloofsgemeenschappen in Emmen. Sinds juni 2015 voert de stichting de bed-bad-broodregeling voor de gemeente Emmen. Op 't Stee beschikt over vier opvanglocaties in de de gemeente.