Deel dit artikel:











OM wil tbs Assenaar die roofmoord pleegde met jaar verlengen Op zijn 18e doodde de man een 54-jarige Assenaar tijdens een beroving (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - De tbs-behandeling van de man die in 1996 een Assenaar met messteken ombracht moet met een jaar worden verlengd. Dat vindt het Openbaar Ministerie.

De inmiddels 40-jarige man bracht op zijn 18e de 54-jarige Jacob Bijmolt om het leven in zijn woning aan de Troelstralaan in Assen. Dat deed hij samen met zijn vriendin. De twee waren op zoek naar geld, maar konden in het huis uiteindelijk niet meer dan zeventig gulden vinden.



Niet in kliniek

De Assenaar werd in 1997 veroordeeld tot vijf jaar cel en tbs met dwangverpleging. De man verblijft sinds een paar maanden niet meer in een tbs-kliniek, maar in een instelling voor beschermd wonen. Daar woont hij begeleid, maar zelfstandig. De man gaat regelmatig met verlof en heeft werk.



De behandelaars zijn tevreden en openden tijdens de zitting voorzichtig de deuren richting een voorwaardelijke beëindiging van de tbs met dwangverpleging. Ook de officier van justitie is positief.



Reclassering inschakelen

Hoewel de officier wil dat de tbs met een jaar wordt verlengd, wil ze ook dat de reclassering wordt ingeschakeld zodat die een voorwaardelijke beëindiging kunnen onderzoeken en een maatregelenrapport kunnen opstellen.



De uitspraak volgt op 4 april.