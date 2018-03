Deel dit artikel:











Brandje in woonzorgcentrum De Voorde in Coevorden Brand in een aanleunwoning (foto: persbureau Meter)

COEVORDEN - in een aanleunwoning van woonzorgcentrum De Voorde in Coevorden heeft korte tijd brand gewoed.

In de woning was brand ontstaan in een stapel papier. Medewerkers van het zorgcentrum wisten zelf de brand te blussen. Er was sprake van flinke rookontwikkeling. Daarom is uit voorzorg een etage korte tijd ontruimd geweest.



Bij de brand raakte niemand gewond.