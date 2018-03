Deel dit artikel:











Stembureau in Meppel heeft al 30 jaar dezelfde voorzitter Wim Zwaan is dertig jaar voorzitter (foto: Serge Vinkevleugel/RTV Drenthe)

MEPPEL - Wim Zwaan uit Meppel is al dertig jaar voorzitter van het stembureau in de Oosterboerschool in Meppel.

"Ik vind het belangrijk om de lokale en landelijke democratie te bewaken, daar zijn allemaal spelregels voor", zegt Zwaan. "En ik heb er ook nog eens veel plezier in, want je ziet jarenlang dezelfde mensen terug komen en daar maak je dan een praatje mee. Maar het bewaken van democratie is het belangrijkste."



Voormalig politicus

Zwaan is oud-raadslid en oud-wethouder voor de PvdA. Hij nam een aantal jaren geleden afscheid van de politiek, maar staat nu toch weer op de lijst als lijstduwer. "Ik wil de PvdA een steuntje in de rug geven door op die lijst te gaan staan. Mocht ik onverhoopt met voorkeurstemmen worden gekozen, dan ga ik gewoon vol energie en met plezier in de gemeenteraad zitten."