Renate Groenewold: Gewoon door met onze plannen voor WK

WIELRENNEN - Oud-schaatsster Renate Groenewold denkt niet dat de Stichting Cycling Championships Northern Netherlands (Sccnn) de plannen voor de WK wielrennen gaat aanpassen.

De Italiaanse regio's Venetië en Vicenza, die de WK aanvankelijk zouden organiseren, hebben laten weten dat ze gewoon doorgaan met de voorbereidingen voor de wielrenkampioenschappen.Groenewold, die lobbyt voor de Sccnn , wil er niet te veel woorden aan vuil maken. "Je houdt met alles rekening en ook dit kan. Het draait om communicatie en dat laten we tussen de UCI en Italië. Wij gaan in ieder geval gewoon door met onze plannen", zegt de oud-schaatsster.Erg verrast over de berichten uit Italië, was ze niet. "Is het leuk? Nee, want we moeten er wel weer op anticiperen. Maar we gaan gewoon uit van wat de UCI ons gevraagd heeft", zegt Groenewold.Deze week werd bekend dat de internationale wielerunie UCI Noord-Nederland benaderd heeft om in 2020 de WK wielrennen te organiseren. Vicenza en Venetië zouden afgehaakt zijn , omdat het in de regio's ontbrak aan politiek en maatschappelijk draagvlak.Medio juni maakt de UCI bekend of Groningen en Drenthe de WK wielrennen mogen organiseren.