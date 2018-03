Deel dit artikel:











Meneer Jonker (80) uit Nieuw-Amsterdam telt vanavond gewoon mee Meneer Jonker telt ook vanavond de stemmen in Nieuw-Amsterdam (foto: Ineke Kemper/RTV Drenthe)

NIEUW-AMSTERDAM - Tachtig is hij al, maar meneer Jonker uit Nieuw-Amsterdam telt vanavond net als de afgelopen dertig jaar netjes de stembiljetten uit zijn dorp.

Al drie decennia is Jonker lid van de kiescommissie. Eerst in Zandpol, nu in Nieuw-Amsterdam.



'Niet wat voor jou?'

"Destijds ben ik gevraagd door een oud-wethouder van de toenmalige gemeente Schoonebeek. Die vroeg mij: goh, is dat niet wat voor jou? Twee dagen later was het geregeld", vertelt Jonker. Na al die jaren verveelt een verkiezingsdag Jonker geen moment. Dat komt volgens hem vooral door de sociale contacten. "Er komen veel mensen voorbij en het is ook leuk werk."



Vrouwenwerk

Of hij geen voorzitter van de stemcommissie zou willen zijn? "Nee, dat is bij ons een vrouw. Dat werk moet je ook aan vrouwen overlaten, want die zijn veel preciezer dan mannen."