Exitpoll: PVV pakt vier zetels in Emmen

EMMEN - De PVV in Emmen heeft 9,2 procent van de stemmen behaald tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Daarmee komt de partij uit op vier zetels. Dat blijkt uit de exitpoll van de Ipsos/NOS.

Wakker Emmen verliest veel stemmen en zakt naar 23 procent. Wel blijft het de grootste partij in Emmen. Een andere lokale partij, LEF!, pakt 0,6 procent winst.PvdA en CDA leveren iets in, maar houden hun respectievelijk zes en vijf zetels. Ook D66 levert iets in. 50PLUS pakt als enige ouderenpartij in Emmen een zetel. Zij kregen 3,5 procent van de stemmen. De Drentse Ouderenpartij levert bijna vijf procent in en houdt geen zetels over.SP pakt als nieuwe partij in Emmen ook zetels. Met 6,2 procent van de stemmen, krijgen ze drie plekken in de raad.In totaal ging 47,2 procent van de Emmenaren naar de stembus. In 2014 was dat nog 50,6 procent.Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op een exitpoll. De daadwerkelijke uitslag kan iets anders utivallen.