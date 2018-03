Kuilder (PVV): We hebben vertrouwen gekregen van de kiezers

EMMEN - De PVV heeft een grote slag geslagen in Emmen. De partij kreeg vandaag bijna 10 procent van de stemmen. "Hartstikke mooi", zegt lijsttrekker Tom Kuilder.

De PVV deed vandaag voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Emmen. Waar bij de landelijke verkiezingen bijna 20 procent van de Emmenaren op de partij stemden, was dat nu 9,4 procent.Toch is Kuilder meer dan tevreden. "We doen voor het eerst mee. Ik ben trots op het resultaat. Bijna 10 procent is hartstikke mooi."Het vertrouwen van kiezers is belangrijk voor de lijsttrekker. En dat vertrouwen is er, zegt hij. "We moeten ze in de toekomst ook tevreden houden."Of de partij straks een plek krijgt in de coalitie, blijft spannend. "Ik sta open voor een uitnodiging van Wakker Emmen", zegt Kuilder. "Maar dat is niet aan ons. Wij wachten af."