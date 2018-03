'Logisch verlies' voor Wakker Emmen, maar partij is tevreden met elf zetels

EMMEN - Wakker Emmen is "dik tevreden" met de elf zetels volgens de exitpoll van de NOS.

"Het doel vooraf was om de grootste te blijven", zegt lijsttrekker René van der Weide.In dat doel is de partij geslaagd. Wel heeft Wakker Emmen wat zetels moeten inleveren. Werd de partij in 2014 groot door van vijf naar vijftien zetels te gaan, nu zijn het er volgens de exitpoll nog elf. "Het zijn dubbele cijfers. Ik ben tevreden.""We hadden op verlies gerekend. Er doen meer partijen mee", legt Van der Weide uit. "Dus dan heb je meer concurrentie. We wilden over de bandbreedte acht tot twaalf zetels."De huidige coalitie, die bestaat uit Wakker Emmen, CDA (5 zetels) en PvdA (6 zetels), heeft met de uitslag van de exitpoll nog een meerderheid van 22 zetels. Nu zijn dat er 26. "Ik zie dit als blijk van waardering voor de huidige coalitie. Het is nu te voorbarig om te zeggen dat wij met elkaar doorgaan."Nieuwkomer PVV staat momenteel op vier zetels en staat open voor een uitnodiging van Wakker Emmen voor coalitievorming."Het is te vroeg voor een uitnodiging van de PVV. We gaan in de nieuwe fractie eens kijken hoe we verdergaan. Ervan uitgaande dat we de grootste blijven, zijn wij aan zet en zullen wij een informateur leveren", besluit Van der Weide.