Midden-Drenthe telt het snelst: PvdA, CDA en VVD het grootst

BEILEN - PvdA, CDA en VVD zijn met vier zetels de grootste partijen van Midden-Drenthe geworden bij de gemeenteraadsverkiezingen. Midden-Drenthe is de eerste gemeente in de provincie die alle stemmen heeft geteld.

De Partij van de Arbeid leverde wel twee zetels in. VVD, Gemeentebelangen en Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork krijgen er een zetel bij.58,9 procent van de stemmers in de gemeente ging naar de stembus. Dat is ruim een procent minder dan vier jaar geleden.Bekijk de volledige uitslag van Midden-Drenthe hieronder.