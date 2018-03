Meppel kiest: Sterk Meppel blijft de grootste

MEPPEL - Niet als eerste, maar ook in Meppel zijn de stemmen geteld. Sterk Meppel is en blijft de grootste partij.

Sterk Meppel kan rekenen op 23,8 procent van de stemmen. Daarmee komt de partij uit op zes zetels. Dat is één meer dan in de huidige coalitie. VVD en CDA volgen met vijf en vier zetels. Beide partijen hebben een zetel gewonnen.PvdA en D66 leveren flink in. De PvdA levert ruim 5 procent in, D66 ongeveer 4 procent.In totaal gingen 15.787 mensen naar de stembus. De opkomst komt daarmee uit op ruim 60 procent. Dat is iets meer dan vier jaar geleden: toen kwam het uit op zo'n 59 procent.Bekijk de volledige uitslag van Meppel hieronder.