Hurry-Up coach Vlijm over belangrijkste wedstrijd van het jaar: We zijn de underdog

HANDBAL - Exact een jaar geleden streden de handbalheren van Hurry-Up nog mee op drie fronten, de landstitel, de nationale beker en in de Europacup. Hoe anders is dat nu. De Zwartemeerders moeten vechten tegen degradatie uit de BENE-League en speelden vanwege het financiële plaatje geen Europese duels. Toch kan Hurry-Up dit moeizame seizoen nog met een hoofdprijs afsluiten, namelijk de beker.

Nog drie duels winnen en dan pakt de Zwartemeerse club de tweede hoofdprijs uit de clubgeschiedenis. In 2011 wonnen de oranjehemden de beker voor het eerst door toen in de finale te winnen van buurman E&O. De eerste horde voor Hurry-Up was het tweede team van Aalsmeer (26-30 zege), vanavond volgt obstakel nummer 2: de kwartfinale tegen BEVO in Panningen."Ik haat het om te zeggen", verontschuldigt Hurry-Up trainer/coach Martin Vlijm zich, "maar wij zijn zwaar de underdog. Zij winnen tien dagen geleden met 13 punten verschil van Achilles Bocholt (de winnaar van de BENE-League), terwijl wij met 19-28 onderuit gaan tegen Aalsmeer. Natuurlijk gingen beide duels nergens meer om, maar het zegt wel iets over de kracht van BEVO." In de BENE-League verloor Hurry-Up in Zwartemeer van BEVO (23-25) en werd er in Panningen gewonnen (27-28)."Eigenlijk is het voor de club natuurlijk veel belangrijker dat er volgend jaar BENE-Leaguehandbal in Zwartemeer is", laat trainer/coach Martin Vlijm weten. "Iedereen verwacht dat we wel bij de bovenste twee ploegen in de play-offs eindigen, maar we mogen dat absoluut niet onderschatten. Bovendien is het voor ons zaak om vooral heel te blijven."De scheidend trainer, die al wat aanbiedingen van andere clubs op zak heeft, ziet de klus in de play-offs desalniettemin met vertrouwen tegemoet. De kansen in de beker is volgens de coach niet alleen lastiger, maar ook moeilijker in te schatten. "Vooropgesteld is BEVO uit een hele zware loting en mochten we ons plaatsen voor de halve finale dan is het maar weer de vraag welke club we dan treffen. Toch is het vertrouwen bij de spelers groot. En gelukkig hebben we veel support, want de supportersbus was binnen no time compleet gevuld."Vorig seizoen won Hurry-Up nog in de kwartfinale van BEVO, na een spannend duel met 24-23 . Voor BEVO is de beker, na het mislopen van de Final 4 in de BENE-League, een kans op eerherstel al is de ploeg natuurlijk ook nog in de race voor de landstitel. De ploeg van trainer Jo Smeets is de laatste 4 wedstrijden ongeslagen. Sterke Belgische opponenten Visé, Hasselt en Bocholt werden verslagen.De aanloop naar de bekerkraker in Panningen was voor Hurry-Up, zoals zo vaak dit seizoen, weer passen en meten. Vanwege een rode kaart was Tommie Falke de laatste wedstrijd niet inzetbaar, hield een blessure Sjoerd Boonstra aan de kant en was Ronald Suelmann de laatste week ziek. "Maar ze zijn gelukkig op tijd hersteld en inzetbaar", aldus een opgeluchte Vlijm. "Hoe we BEVO gaan bespelen? Dat zal je morgenavond wel zien. We hebben in ieder geval overuren gemaakt de laatste dagen om ze te kunnen verrassen."Aan het begin van dit seizoen sprak Vlijm al uit waar zijn doelstelling lag voor dit seizoen.