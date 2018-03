Deel dit artikel:











Noordenveld kiest: Gemeentebelangen de grote winnaar In Noordenveld wordt gespannen op de uitslag gewacht (foto: RTV Drenthe/Jeroen Willems)

RODEN - Gemeentebelangen Noordenveld is de grote winnaar van de verkiezingen in die gemeente. De partij kreeg 36,1 procent van de stemmen. Dat is goed voor negen zetels. Twee meer dan vier jaar geleden.





In Noordenveld brachten 15.351 mensen hun stem uit. Dat is een opkomst van 60,9 procent, één procent meer dan in 2014.



Bekijk de volledige uitslag hieronder:

De overige partijen behaalden geen winst. De PvdA krijgt opnieuw drie zetels. Lijst Groen Noordenveld verliest een zetel en komt daarmee ook op drie. VVD, GroenLinks en CDA blijven steken op twee zetels. D66 en ChristenUnie moeten genoegen nemen met één zetel.