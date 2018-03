Sterk Meppel: college met VVD en CDA eerste logische keuze

MEPPEL - Grote verkiezingswinnaar Sterk Meppel wil dat er in eerste instantie geluisterd wordt naar de kiezers bij het vormen van een nieuwe coalitie. De eerste keus is voor Sterk Meppel dus een samenwerking met VVD en CDA.

Een college zonder Sterk Meppel lijkt gezien de uitslag eigenlijk niet te doen.Sterk Meppel steeg van 5 naar 6 zetels, de VVD van 4 naar 5 en ook het CDA won een zetel en ging van 3 naar 4: een mogelijke coalitie van 15 van de 23 raadszetels."Sterk Meppel moet in het college vindt lijsttrekker Elisabeth Bakkenes. Er moet naar de kiezer geluisterd worden." Bakkenes doelt daarmee op de verkiezingen van 2014. Ook toen was SteM de grote winnaar maar de toenmalige mogelijke coalitiepartners waaronder de VVD wilden geen zaken meer doen met SteM-wethouder Myriam Jansen waardoor de grootste partij buiten het college terecht kwam Lijsttrekker Roelof Pieter Koning wil nog niet vooruitlopen op de collegevorming maar snapt Sterk Meppel wel. Hij wil zelf eerst kijken of de partijstandpunten genoeg overeenkomen. De VVD zet fors in op investeringen in de binnenstad en dat is voor Koning een breekpunt. Ook SteM heeft heel veel binnenstadplannen maar verschilt op één groot punt van de VVD: de gracht moet open worden gegraven en dat willen de liberalen niet.Voor Bakkenes is het geen breekpunt. "Er er is op dit moment helemaal geen geld voor en we vinden andere zaken zoals 't Vledder, een tunnel naar Ezinge en de Kromme Elleboog veel belangrijker."Derde grote winnaar is het CDA. "We zijn procentueel de partij die het sterkst is gegroeid", zegt een blije lijsttrekker Sandra Wolvekamp. Ze heeft nog geen analyse waar die winst vandaan komt. Het lijkt er op dat de CDA-groei Meppel breed is.Grote verliezer is de PvdA. Zij gaan van 4 naar 2 zetels. "Ik zeg niet dat we niet meer in een college thuis horen maar ons past op dit moment nederigheid", zegt lijsttrekker Folkert Hummel. De vierde huidige coalitiepartij Christenunie behoudt twee zetels, maar is niet meer nodig in een coalitie met de drie winnaars alleen.Kijk hier voor de complete Meppeler verkiezingsuitslag