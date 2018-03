Deel dit artikel:











Borger-Odoorn kiest: lokaal aan zet Blije gezichten in Borger-Odoorn (foto: RTV Drenthe / Ineke Kemper)

EXLOO - Net als op andere plekken in de provincie, zijn de lokale partijen aan zet in de gemeente Borger-Odoorn. Wel levert Gemeentebelangen iets in: de partij zakt van negen naar acht zetels.





De Partij van de Arbeid levert net als het CDA een zetel in. De partijen komen op drie en twee zetels uit.



De opkomst was 55 procent, dat is iets hoger dan vier jaar geleden. In totaal brachten 11.434 mensen hun stem uit.



