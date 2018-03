Tynaarlo kiest: Leefbaar voor het eerst de grootste

Leefbaar Tynaarlo was de grote winnaar (foto: RTV Drenthe / Marjolein Knol)

VRIES - Leefbaar Tynaarlo is de grootste partij van die gemeente geworden. De partij pakt net als VVD en GroenLinks vier zetels, maar kreeg de meeste stemmen.

De ChristenUnie, D66 en de Partij van de Arbeid verloren een zetel. CDA won ook en komt op drie zetels.In totaal brachten 16.679 mensen hun stem uit in Tynaarlo. Daarmee ligt het opkomstpercentage op 63,3 procent. Dat is iets meer dan in 2014, toen ging 62,7 procent naar de stembus.Bekijk de volledige uitslag hieronder: