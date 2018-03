Aa en Hunze kiest: slag geslagen door Combinatie Gemeentebelangen

GIETEN - Combinatie Gemeentebelangen heeft een flinke slag geslagen in Aa en Hunze. De partij gaat van acht naar tien zetels.

Er is flink gestemd op Combinatie Gemeentebelangen: die partij heeft ruim 42 procent van de stemmen gekregen. Daarna volgt de VVD. De partij komt uit op vier zetels.D66 en CDA leveren beide een zetel in. GroenLinks blijft op twee.20.878 mensen brachten hun stem uit. Daarmee is het opkomstpercentage een halve procent lager dan vier jaar geleden.Bekijk de volledige uitslag hieronder: