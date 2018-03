De Wolden kiest: Gemeentebelangen ook hier de grootste

In De Wolden is Gemeentebelangen De Wolden de grootste geworden (foto: RTV Drenthe / Petra Wijnsema)

ZUIDWOLDE - Ook in de gemeente De Wolden is Gemeentebelangen de grootste partij geworden. Ze pakken met 37,7 procent acht zetels.

VVD werd tweede, zij wonnen één zetel. De Partij van de Arbeid levert juist een zetel in. Verder bleef de zetelverdeling gelijk.In totaal kwam 64,2 procent van de stemmers naar het stembureau. Dat is iets meer dan in 2014, toen kwam 63,6 procent van de stemgerechtigden opdagen.