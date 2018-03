Westerveld kiest: lokale fusiepartij pakt drie zetels

DWINGELOO - Een fusie lijkt een goede beslissing te zijn geweest: Duurzaam Sociaal Sportief Westerveld / Sterk Westerveld (DSSW/SW) heeft bij de eerste deelname aan de verkiezingen drie zetels gepakt.

Eerst zaten de DSSW en SW apart in de raad. Ook toen hadden ze er samen drie.Progressief Westerveld, een combinatie van D66 en GroenLinks, pakt een zetel en komt uit op vier. De PvdA en het CDA zakken van drie naar twee. Gemeentebelangen gaat van twee naar drie.In totaal kwamen 15.810 mensen naar de stembus: een opkomst van 62,9 procent. Dat is iets meer dan vorig jaar.Bekijk hieronder de volledige uitslag.