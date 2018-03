BBC sluit tweede wethouder niet uit na grote verkiezingswinst

COEVORDEN - BBC 2014 was de grootste in Coevorden en blijft dat ook. De partij bouwde haar voorsprong zelfs verder uit en sluit niet uit dat ze met een tweede wethouder in het nieuwe college komt.

BBC regeerde de afgelopen vier jaar met het CDA en met de PvdA. In die periode moest het college flink bezuinigen. De kiezer strafte dat niet af, sterker nog, BBC zag het aantal stemmen met 13 procent groeien. “We zijn heel blij en verrast. Een beetje onverwacht is het wel, maar we mogen dit zeker vieren”, aldus lijsttrekker en BBC-wethouder Jan Zwiers.Nu BBC haar positie verder heeft verstevigd zou een extra wethouder voor die partij een optie kunnen zijn. “Het is een optie, maar ik vind het te vroeg om dat de claimen, daar moeten we het eens rustig over hebben.”Zwiers maakt er geen geheim van dat de samenwerking met CDA en PvdA hem goed is bevallen. De drie J’s, zo werden de wethouders Jan Zwiers, Jeroen Huizing en Joop Brink genoemd. “We hebben als een fijn team samengewerkt en misschien is het ook niet verkeerd als we dat blijven doen”, zegt Zwiers.De VVD bleef in Coevorden de tweede partij, al verloren de liberalen licht. Op 0,8 procent achterstand werd het achter CDA de derde partij. De PvdA verloor minimaal en is de vierde partij. Een resultaat waar raadslid Betty Hoogeveen niet ontevreden over was.Grote verliezer is het Progressief Akkoord Coevorden, dat vier procent verloor. Lijsttrekker Irene Driehuis is er een beetje beduusd van. “Het komt hard aan, dit hadden we niet verwacht. Over de oorzaak kan ik alleen maar gissen. Misschien zijn we niet meer de activistische partij die we waren.” Gemeentebelangen handhaafde zich goed en houdt twee zetels.