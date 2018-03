SGP in Hoogeveen droomt dromen

HOOGEVEEN - "We zijn als degenen die dromen dromen." Dat zegt een opgetogen SGP-lijsttrekker Brand van Rijn als hij hoort dat zijn partij voor het eerst een zetel heeft behaald in Hoogeveen.

Het aantal SGP-stemmen in Hoogeveen is toegenomen . Vier jaar geleden 450 en nu 678. "Onze kiesvereniging in Hoogeveen bestaat 84 jaar. We hebben 17 of 18 keer mee gedaan bij de gemeenteraadsverkiezingen en nooit een zetel behaald en dat is vandaag gelukt."Maar hoe dan ook haalt de SGP het beste resultaat ooit in Hoogeveen. Hoe dat is gelukt, is de partij een raadsel. Wel zegt lijsttrekker Van Rijn dat er dit keer meer dan anders campagne is gevoerd.Hoofdreden lijkt hem dat het CDA haar eigen raadsleden vrij liet stemmen over de zondagsopenstelling van winkels. Twee van de acht CDA'ers stemden toen voor. Van Rijn: "We denken toch dat een bepaald aantal christelijke mensen echt vanwege de zondagsrust nu voor de SGP kiest, we kunnen het anders niet goed verklaren."Als machtsfactor kan de SGP met één zetel maar weinig betekenen in de Hoogeveense raad. Van Rijn laat zich nog niet uit over wat het de komende vier jaar wil bereiken in de raad. "We zijn heel veel van plan. Maar we moeten het zien te rooien met de andere raadsleden. Proberen samen te werken waar het kan en dingen proberen voor elkaar te krijgen waar je echt achter staat."