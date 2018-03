Lokale partijen gooien hoge ogen in Borger-Odoorn

EXLOO - Lokale partijen Gemeentebelangen Borger-Odoorn en Leefbaar Borger-Odoorn hebben samen bijna de helft van de zetels in de gemeenteraad in handen. De twee partijen zijn goed voor 10 zetels, de gemeenteraad telt er 21.

"Het is de landelijke tendens, lokale partijen groeien en zijn in opmars . We zijn ongelofelijk dankbaar dat de burgers, de stemmers, dat gezien hebben en op ons gestemd hebben", zegt een blije lijsttrekker Annemiek de Groot van Leefbaar Borger-Odoorn. De partij komt met twee zetels in de raad.En dat is best opmerkelijk. Leefbaar Borger-Odoorn besloot pas afgelopen december om mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. "We zijn er met zeven mensen vol voor gegaan, we hebben alles uit de kast gehaald. En dan deze uitslag, fantastisch, echt geweldig!"Burgerbelangen Borger-Odoorn verliest een zetel, maar staat nog steeds ver bovenaan met acht zetels. Ze worden gevolgd door de VVD en de PvdA die beide drie zetels halen.Burgerbelangen is dus aan zet om te formeren en om de lokale collega's van Leefbaar uit te nodigen. Maar lijsttrekker Niek Wind wil daar nog niets over kwijt. "We kunnen om niemand heen, we kunnen samen met iedereen als het moet. Eerst dit maar eens bespreken en dan zien we later vandaag wel weer verder."