Leefbaar Tynaarlo: 'Ik ben er wel van ondersteboven'

TYNAARLO - Dit zag niemand aankomen, inclusief Leefbaar Tynaarlo zelf. Toch kreeg de partij de meeste stemmen van de gemeente Tynaarlo en zijn zij nu aan zet om een coalitie te vormen.

"Wie heeft hierover kunnen nadenken? Ik niet", zegt een beduusde Casper Kloos, fractievoorzitter van Leefbaar Tynaarlo. Jarenlang zat de lokale partij in de oppositie en kreeg op die manier nog redelijk veel voor elkaar. Kloos: "Het was dagdromen dat we de grootste zouden worden en nu is het werkelijkheid . Er komen ineens allerlei vragen op me af, dat is wennen.""Daar gaat mijn vakantie naar Sicilië", zegt René Kraaijenbrink lachend. Hij is aangedragen als wethouderskandidaat van de partij. Komende vrijdag haalt Leefbaar Tynaarlo de overdrachtsdossiers op en gaat de fractievoorzitter in gesprek met burgemeester Marcel Thijsen. "Ik hoop dat hij me goed advies kan geven," aldus Kloos.Met vier zetels komt John Franke ook in de gemeenteraad te zitten namens Leefbaar Tynaarlo. Franke is nieuw in de partij en oud-eigenaar van de Prins Bernardhoeve in Zuidlaren. Ook probeert hij een Drents Gasberaad op te richten.Voor de VVD was de winst van Leefbaar Tynaarlo een verrassing. "Wij hadden gedacht dat we de grootste partij zouden worden in lijn met de landelijke trend", zegt lijsttrekker Nina Hofstra (VVD). "Dat zijn we niet geworden, maar als collegepartij hebben we het toch goed gedaan. D66 en PvdA kwamen er minder goed vanaf."Klaas Kuipers, fractievoorzitter van GroenLinks, is blij met de winst (van drie naar vier zetels). "Ik had eigenlijk nog op vijf zetels gehoopt in plaats van vier, je moet altijd blijven dromen, hé." De wethouderskandidaat voor GroenLinks is Oetra Gopal. Zij was eerder actief in de Groningse gemeente Hoogezand-Sappemeer.De ChristenUnie, D66 en de Partij van de Arbeid verloren een zetel. CDA won ook en komt op drie zetels.