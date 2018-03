Dubbel gevoel bij de PvdA in Midden-Drenthe na verlies

BEILEN - In gemeente Midden-Drenthe was het billenknijpen voor de PvdA. Al jaren vormen zij de grootste partij, dit jaar moeten ze de winst delen.

"Het is heel dubbel, we zijn van zes naar vier zetels gezakt, maar we zijn nog wel net de grootste partij, dus dat is bizar eigenlijk," vertelt Dirk Jasper Keegstra, fractievoorzitter van de PvdA met een voorzichtige glimlach.Keegstra ging met een goed gevoel de verkiezingen in. Dat de PvdA nationaal verlies leidde baarde hem geen zorgen. "Dat het zo spannend was en dat we nu met drie partijen zitten die vier zetels hebben in een nieuwe raad komen, dat is toch wel een andere werkelijkheid. Dus ons past wel enige bescheidenheid op dit moment."Of het landelijk verlies van de partij of de activiteiten binnen het college de oorzaak van het verlies zijn, weet Keegstra niet te zeggen. "Ik hoop altijd dat het gaat om de Midden-Drentse politiek en wat wij hier in Midden-Drenthe doen. Maar heel veel mensen volgen ook de landelijke politiek en daar staan we er op dit moment niet goed voor, dus ik vind het erg moeilijk om dat te duiden."De winst werd over verschillende partijen verdeeld. Op de VVD en de lokale partijen werd meer gestemd dan voorheen.