CU Assen: 'Apetrots dat we de grootste zijn'

ASSEN - Een innige omhelzing vannacht tussen lijsttrekker Bert Wienen van de ChristenUnie in Assen en wethouderskandidaat Harmke Vlieg. "We zijn apetrots. Fantastisch dat het gelukt is om de grootste te worden", glundert Wienen.

In Assen schrijft de ChristenUnie historie . De partij is de eerste die de Partij van de Arbeid van de politieke troon stoot in de provinciehoofdstad. Want decennialang was de PvdA heer en meester in Assen.En ook al is ze de grootste geworden, toch lijdt de ChristenUnie in Assen een miniem verlies, al behoudt ze vijf zetels. "Ja, we hebben ietsje verloren. Maar dan toch de grootste worden is echt een mooi cadeau. We gaan flink aan de slag", aldus Wienen.GroenLinks-lijsttrekker Laura Punt verkeert met haar partijgenoten al vroeg in de avond in een overwinningsroes. Zodra er weer een stembureau is geteld en GroenLinks flink in de plus scoort, klinkt er flink gejuich en wappert de GroenLinks-vlag uitbundig.De euforie is compleet als 's nachts om half twee de partij daadwerkelijk op vier zetels uitkomt. "Drie zetels erbij, daar ben ik echt supertrots op. Assen kiest duidelijk voor duurzaam", concludeert Punt.Ook nieuwkomer 50PLUS viert de overwinning, met voorop een glunderende lijsttrekker Clemens Otto. "Van nul naar drie zetels. Dat is toch echt fantastisch", roept Otto uitbundig. "Allemaal mensen, en dan met name ouderen, die hebben gekozen voor een ander Assen. En daar gaan wij mee aan de slag."De VVD had stilletjes de hoop in Assen de grootste te worden net als een jaar geleden bij de uitslag met de landelijke verkiezingen. Maar lijsttrekker Roald Leemrijse is uiteindelijk dik tevreden met de zetelwinst die de liberalen in Assen boeken. "We gaan naar vier, da's heel mooi, daarmee ben ik hartstikke blij, een prima resultaat."Of de VVD na een periode van afwezigheid weer kans maakt op een plek in het college, daarover durft Leemrijse geen uitspraken te doen. "De ChristenUnie is aan zet met vijf zetels, en daarna volgen veel meer partijen met vier zetels. Alles zit dichtbij elkaar, dat wordt nog een hele puzzel."De PvdA staat er in het verkiezingscafé in De Nieuwe Kolk wat verslagen bij, nadat ze definitief is weggezakt van zes naar vier zetels. Maar lijsttrekker Natasja Lubbers relativeert het historische verlies in de provinciehoofdstad al heel snel."Dit is natuurlijk hartstikke jammer, en historisch inderdaad. En ik feliciteer de ChristenUnie van harte, dat zij nu de grootste zijn. Maar het had erger gekund. Het verlies is beperkt gebleven ten opzichte van de verkiezingen van vorig jaar", zegt Lubbers. "Maar ons past nu een bescheiden rol."Ook D66, die net als de PvdA collegepartij was, is groot verliezer in Assen. De democraten zakken terug van vijf naar drie zetels. Lijsttrekker Remi Moes heeft na de nachtelijke uitslag het verkiezingscafé snel verlaten.Beoogd D66-wethouder Anry Kleine Deters heeft geen idee waarom de kiezers in Assen haar partij nu links lieten liggen. "Wellicht heeft het te maken met het landelijke verlies. Maar dit is zeker heel vervelend. En ik heb niet het gevoel dat het een verdiend verlies is."In tegenstelling tot andere lokale groeperingen elders, boekt Stadspartij PLOP in Assen geen winst, maar zelfs een bescheiden verlies, al blijft de partij van Janna Booij op vier zetels staan. "Ik ben tevreden. We zijn stabiel gebleven, en voor een partij die vier jaar in het college heeft gezeten is dat een mooi resultaat. Want vaak word je daarvoor afgestraft. Dat is bij ons niet gebeurd."