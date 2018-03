Deel dit artikel:











CDA Meppel dolblij met vierde zetel; PvdA treurt

Sandra Wolvekamp van het CDA in Meppel is erg blij met de extra zetel. "We vinden het fantastisch, maar waar 'ie precies vandaan komt, daar zullen we nog een analyse op los moeten laten."

De PvdA treurt. "Het doet verschrikkelijk pijn natuurlijk", zegt lijsttrekker Folkert Hummel van de partij in Meppel. "De kiezer heeft gekozen voor de rechterkant."