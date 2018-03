Progressief Westerveld opnieuw de grootste

DIEVER - Net als vier jaar geleden lukte het Progressief Westerveld opnieuw om de grootste partij van de gemeente Westerveld te worden.

Lijsttrekker Anke Oosterhuis kon haar geluk niet op. Het is haar eerste verkiezingen als lijsttrekker en kandidaat raadslid. "Dit is een mooie avond. We mogen nu het initiatief nemen voor een nieuw college. Daar zijn we heel blij mee."Oosterhuis denkt dat vooral hun standpunt over gaswinning in de gemeente en het inperken van de lelieteelt geleid heeft tot de meerderheid aan stemmen.De lokale partijen hebben het in Westerveld goed gedaan. Gemeentebelangen van lijsttrekker Jelle de Haas kon een vreugdedansje doen. Hij won met zijn partij een derde zetel. De andere lokale partij DSSW/SW kwam uiteindelijk ook uit op drie zetels. Een mooi resultaat volgens lijsttrekker Geke Kiers. "We gaan vandaag maar eens met onze achterban bekijken wat dit betekent voor ons."Kiers ziet mogelijkheden om deel te nemen aan een nieuwe coalitie. Want de huidige coalitie van VVD, PvdA en CDA kan niet meer. De VVD bleef stabiel, maar de twee andere partijen verloren zetels. Henri Jansen van de PvdA zag het aankomen. "Nu zijn we met een restzetel nog op twee zetels uitgekomen. We moeten een nieuwe start maken. Het kan niet anders."Jansen vraagt zich af of ze als partij wel genoeg hebben laten weten wat ze de afgelopen jaren hebben bereikt. "We hebben best wel een aantal doelen bereikt. Waarschijnlijk waren de kiezers daar niet helemaal tevreden mee." En dan is er nog het landelijke effect van de PvdA. Die heeft volgens Jansen niet in het voordeel van de afdeling in Westerveld gewerkt.Progressief Westerveld, een samenwerking van GroenLinks en D66, mag nu het voortouw nemen bij de vorming van een nieuw college. En dat zou, als je de twee lokale partijen neemt, snel rond kunnen zijn. "We gaan de mogelijkheden bekijken. Vandaag gaan we om tafel en bekijken alle opties."Vier jaar geleden kwam het de partij duur te staan. Het lukte niet om een coalitie te vormen en nog voordat Progressief Westerveld een oplossing kon bedenken, hadden CDA, VVD en PvdA al een verbond gesloten. "En dat willen we ons niet weer laten overkomen."