Nipte meerderheid in Drenthe stemt tegen de sleepwet

ASSEN - Het verschil is heel klein, maar een meerderheid van Drenthe stemde gisteren tegen de sleepwet.

48,2 procent stemde tegen, 47,7 voor. In totaal hebben 209.927 Drenten hun stem uitgebracht over het referendum.Met name in de Zuidoosthoek en in het noorden van de provincie werd tegen gestemd. In onder meer Meppel, Midden-Drenthe en Westerveld stemde men voor.Nog niet alle stemmen in het land zijn geteld, maar vooralsnog lijkt het erop dat het nee-kamp een kleine voorsprong heeft. Die uitkomst kan de komende uren nog veranderen.Wil je nog even teruglezen waar het referendum precies over ging? Kijk dan hier.