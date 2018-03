Drenthe vierde bloembollenprovincie van Nederland

ASSEN - Steeds meer landbouwgrond in Drenthe wordt gebruikt voor de teelt van bloembollen. Sinds de eeuwwisseling is de bollenteelt vooral in onze provincie flink gegroeid.

Het bloembollengebied verviervoudigde in Drenthe bijna tot 1.901 hectare. Hiermee komt onze provincie, na Flevoland en Zuid-Holland, op de vierde plaats van provincies met de grootste bloembollengebieden in Nederland.De lelieteelt is met 1.382 hectare veruit het hoogst in Drenthe, gevolgd door tulpen (287 hectare), overige soorten (182 hectare), narcissen (40 hectare) en hyacinten (10 hectare). De gemeente waar de meeste bollenteelt plaatsvindt is Midden-Drenthe met ruim 1.200 hectare.Vorig jaar werd in Nederland 26,6 duizend hectare gebruikt voor de teelt van onder meer tulpen, lelies en narcissen. Dat is 624 hectare, ruim twee procent, meer dan in 2016. Vooral de tulpenbollenteelt nam sinds 2000 sterk toe, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek Noord-Holland is met ruime afstand de bloembollenprovincie van Nederland. In 2017 werd ruim 13 duizend hectare aan landbouw gebruikt voor de bloembollenteelt, met name in Hollands Kroon en Schagen in de kop van Noord-Holland. Flevoland volgt op de lijst, dankzij het grote bloembollengebied in de Noordoostpolder. De gemeente Midden-Drenthe heeft dus een belangrijk aandeel in de vierde plaats voor Drenthe.