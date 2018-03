Deel dit artikel:











Bananarama voegt zich in artiestenlijst Retropop Bananarama treedt op bij Retropop (foto: RTV Drenthe)

EMMEN - Retropop voegt een nieuwe band toe aan de line-up: de Britse band Bananarama maakt op zaterdag 9 juni haar opwachting op het tweedaagse festival.

Het is de eerste keer dat de drie dames voet op Nederlandse bodem zet. De band maakte in de jaren tachtig naam met hits als 'Venus, it ain't what you do, 'Really saying something' en 'Shy Boy'.



Verder zijn er op vrijdag onder andere te zien: Ronan Keating, Racoon en Ronnie Flex & Deuxperience. Op zaterdag kunnen de bezoekers genieten van de klanken van bijvoorbeeld Bryan Ferry, Anastacia, Chef's Special en De Jeugd van Tegenwoordig.



De laatste twee namen van Retropop maakt de organisatie nog bekend.