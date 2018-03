Deel dit artikel:











Festival Zomerzinnen verhuist naar Dwingeloo Zomerzinnen zoekt ruimte in Dwingeloo (foto Jeroen Willems)

DWINGELOO - Het literatuur- en muziekfestival Zomerzinnen verlaat Amen en wordt vanaf dit jaar gehouden in Dwingeloo.

Geschreven door Andries Ophof

De locatie in Amen is te klein geworden volgens de organisatie. Er is te weinig ruimte voor het festival. Bovendien loopt de stichting aan tegen de grenzen voor wat betreft mogelijkheden voor horeca en het vinden van vrijwilligers. In Dwingeloo werken horeca en de stichting Zomerzinnen samen.



Reizend literair festival

Zomerzinnen is in 2007 begonnen als festival. Sindsdien is het evenement op verschillende plekken gehouden. Ondermeer in Wezup, Veenhuizen, Hoogeveen, Meppel, Emmen en Zuidlaren. De laatste twee jaar in het dorp Amen. Ook in Dwingeloo is het literaire festival een keer op de brink gehouden.



Dwingeloo biedt groeikansen en ruimte volgens de organisatie. Zo wordt een evenemententerrein ingericht en is er op verschillende plekken wat te doen. Financiële steun krijgt Zomerzinnen van de provincie Drenthe en de gemeente Westerveld.



Tommy Wieringa komt naar Dwingeloo

Op de lijst van deelnemers staat dit jaar Tommy Wieringa. Zijn roman De heilige Rita staat op de shortlist van de Libris Literatuur Prijs en is genomineerd voor de E. du Perronprijs. Naast Wieringa zijn ook Marieke Lucas Rijneveld, Maxim Februari, Ellen Deckwitz, Corrie van Binsbergen, Frank Westerman en Fleur van der Bij, Jan Veenstra en Marga Kool te gast.



Zomerzinnen vindt plaats op 16 juni.