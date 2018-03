Stelling: Ik ben tevreden met de verkiezingsuitslag

ASSEN - De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen is bekend. De Drentse kiezer heeft gesproken. In de loop van de nacht werd er steeds meer duidelijk over welk bolletje de inwoners op het stembiljet hebben ingekleurd.

Ondanks dat er nog restzetels moeten worden verdeeld, is duidelijk hoe de vlag erbij hangt bij de landelijke en lokale gemeentepartijen . Dit zorgde vannacht voor uitzinnige vreugde, maar ook voor sombere gezichten bij de vertegenwoordigers.Maar naast de politici, werkt de uitslag natuurlijk ook door op het humeur van degenen die op hen stemden: de burger zelf. Zo zal de één balen dat zijn of haar partij teleurstelt, waar de ander met een brede glimlach aan de ontbijttafel heeft gezeten.Bij welke groep hoort u? Bent u tevreden met de uitkomst van de gemeenteraadsverkiezingen, of juist niet?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of laat uw reactie achter op Facebook.com/RTVDrenthe.Gisteren ging de stelling over het referendum, die met de sleepwet voor het laatst plaatsvindt: Ik ga het referendum missen . 58 procent was het hiermee eens. Er stemden in totaal 1.729 mensen.