Vorst zorgt voor diepe gaten en scheuren in wegdek A28 bij Spier Rijkswaterstaat gaat aan de slag met het wegdek op de A28 (foto: RTV Drenthe)

SPIER - Talloze automobilisten die via de A28 richting Groningen rijden, is het misschien al opgevallen: de diepe gaten en scheuren in de weg voor het viaduct bij Spier. "We gaan er vrijdagnacht mee aan de slag", zegt Thijs Nouwens van Rijkswaterstaat.

Het wegdek was vorige maand al gehavend, maar door de vorst van de afgelopen tijd is die behoorlijk verergerd. "De vorst kan het laatste zetje geven om het gat groter te maken. Omdat dat nu gebeurd is, gaan we morgenavond meteen aan de gang om het te repareren. Zaterdagochtend is het probleem opgelost."



Het is volgens Nouwens de eerste plek in Drenthe dit jaar waarbij zo'n versnelde maatregel volgt. "De wegen in Drenthe zijn verder goed op orde."