UCI: Half juni besluit over toewijzing WK wielrennen 2020

WIELRENNEN - De internationale wielerkoepel UCI beslist half juni welke regio de wereldkampioenschappen wielrennen in 2020 mag organiseren.

"De UCI gaat het bid (van Noord-Nederland, red.) verder bespreken met de verschillende betrokken partijen. Tijdens de volgende bijeenkomst, rond half juni, zal het UCI Management Committee een besluit nemen", zegt UCI-woordvoerder Louis Chenaille. Meer wil de UCI er op dit moment niet over kwijt.De Italiaanse steden Venetië en Vicenza zouden de WK aanvankelijk over twee jaar organiseren. Eerder deze week werd bekend dat de UCI Noord-Nederland benaderd heeft om de WK wielrennen te organiseren. De twee Italiaanse steden zouden zijn afgehaakt, omdat het daar ontbrak aan politiek en maatschappelijk draagvlak, vanwege de instabiele politieke situatie na de verkiezingen van 4 maart in Italië. Voor de UCI reden om alvast uit te kijken naar een mogelijke vervanger.De Italiaanse 'Commissie Veneto 2020' weersprak gisteravond de terugtrekking. "We hebben een compleet technisch dossier gepresenteerd, dat op dat moment (in september 2017, red.) door de UCI als positief werd beoordeeld", zegt voorzitter Claudio Pasqualin, voorzitter van de Commissie Veneto, in een verklaring.Oud-schaatsster Renate Groenewold, die lobbyt voor de Stichting Cycling Championships Northern Netherlands, wil er niet te veel woorden aan vuil maken. "Je houdt met alles rekening en ook dit kan. Het draait om communicatie en dat laten we tussen de UCI en Italië. Wij gaan in ieder geval gewoon door met onze plannen. We gaan gewoon uit van wat de UCI ons gevraagd heeft."