Woonboerderij Tiendeveen verwoest door brand [update] De brand brak uit een in rietgedekte boerderij (foto: Persbureau Meter) (foto: Persbureau Meter) (foto: Persbureau Meter)

TIENDEVEEN - Een rietgedekte woonboerderij aan de Noorderweg in Tiendeveen is vanmiddag in vlammen opgegaan. De bewoners hebben de woning op tijd kunnen verlaten.

Zij werden gewaarschuwd door medewerkers van Area Reiniging, die rook uit het dak zagen komen. De bewoners hadden op dat moment nog niets in de gaten. De woning wordt als verloren beschouwd.



De oorzaak van de brand is niet bekend.