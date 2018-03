Kassen volkstuincomplex Emmen weer gerepareerd: 'Kost hartstikke veel geld'

EMMEN - Met nietpistolen, latjes en plastic gingen enkele tuinders vanochtend in Emmen aan het werk.

De vernielde kassen op het volkstuinencomplex Moeder Aarde aan de Oude Meerdijk worden voorzien van nieuw plastic.“We willen door”, zegt voorzitter Harrie Dreves. "De tuinders willen straks gewoon weer zaaien en oogsten."Begin deze maand sloegen vandalen een paar nachten achter elkaar toe op het complex. Van in totaal acht kassen is het plastic aan flarden gesneden, schuren werden kapot gemaakt en enkele gasflessen zijn gestolen.“Alle vier mijn kassen zijn vernield”, zegt een tuinder. “Daar ben ik erg van geschrokken. Ook mijn schuur is vernield. Nu hebben we nieuw plastic, dat is hartstikke duur”, zegt hij.De tuinders hoeven het plastic niet zelf te betalen. Per kas is de schade ongeveer vier tot zeshonderd euro en tuinders kunnen zich daar niet voor verzekeren.Bertus Zomer zag de vernielingen op TV Drenthe en bood hulp aan. “Ik schrok ervan en had nog plastic thuis liggen. Dat mogen ze hebben.”“Daar zijn we zo blij mee”, zegt de tuinder. "De angst dat ze terugkomen is er wel."Dreves onderschrijft die angst. "Maar we hebben goed contact met de politie. En we krijgen ook hekwerk gesponsord voor een hoger hek. Dus we gaan door en zien ook meer samenwerking onderling bij de tuinders."