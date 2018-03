Hof: agenten hadden niet mogen schieten op vluchtende BMW-bestuurder

ASSEN/ROLDE – De politieagenten die 31 mei vorig jaar bij Rolde acht keer schoten op de auto van een man uit Arnhem die hen bijna aanreed, hadden hun wapen niet mogen gebruiken. Dat vindt het gerechtshof in Den Haag.

Romando Nijendorff, de advocaat van de Arnhemmer (19), was naar het hof gestapt, omdat hij wilde dat het Openbaar Ministerie (OM) de agenten zou vervolgen voor het onrechtmatig schieten op zijn cliënt. Het hof is het met hem eens, maar vindt strafvervolging toch te ver gaan.De agenten zagen de man, die in de nacht van 31 mei vanuit Arnhem op weg was naar het Noorden, in een gestolen BMW rijden. Toen hij bij Rolde de N33 af reed om te tanken, besloten ze hem aan te houden. Ze parkeerden hun auto op een carpoolplaats vlak achter de BMW op, maar toen een van de agenten naast de auto stond en de Arnhemmer aansprak, zette die de auto in de achteruit en gaf een dot gas. Beide agenten konden net op tijd opzij springen.Toen de man er daarna vandoor ging, schoten de twee agenten in totaal acht keer op de BMW. De Arnhemmer kon toch vluchten en belandde – na een achtervolging, waarbij snelheden tot 240 kilometer per uur werden gehaald - bij Appingedam in een sloot. In zijn auto lagen spullen die gebruikt worden bij een plofkraak.De agenten verklaarden later dat de situatie voor hen erg bedreigend en traumatisch was. Beiden zagen hun collega niet en vreesden dat die onder de BMW was terechtgekomen. Ze schoten uit noodweer, verklaarden ze. De Rijksrecherche onderzocht dat en vond dat de twee terecht hadden geschoten.Nijendorff vond van niet. Daarom startte hij een procedure bij het gerechtshof met het doel de agenten alsnog voor de rechter te krijgen. Het hof vindt ook dat geen sprake was van noodweer. Maar omdat er door het onrechtmatige schieten geen doden of gewonden zijn gevallen, vindt het hof niet dat de agenten vervolgd moeten worden. Daarbij houdt het hof er ook rekening mee dat de man wel gevaarlijk rijgedrag vertoonde dat dreigend overkwam.De 19-jarige Arnhemmer stond dinsdag terecht bij de rechtbank in Assen. Het OM eiste anderhalf jaar cel (half jaar voorwaardelijk) tegen hem voor onder meer een poging zware mishandeling op de agenten en het voorbereiden van een plofkraak in Duitsland. De uitspraak volgt 3 april.