Achtbaan Wildlands opent vlak voor Pasen De attractie tijdens de bouw (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

EMMEN - Volgende week donderdag is het zover: dan opent Wildlands in Emmen de nieuwe attractie.

Geschreven door Janet Oortwijn

De achtbaan, ook al wil het park de attractie zelf niet zo noemen, met de naam Tweestryd, is als eerst toegankelijk voor abonnementhouders. Het park zal dan ook vier dagen een uur eerder geopend zijn. Tussen 09.00 uur en 10.00 uur is de attractie geopend voor diegenen die zich daar voor hebben aangemeld.



Mijnbouw

Daarna is de attractie voor iedereen geopend. Tweestryd staat in het gebied Serenga van Wildlands. Deze wereld staat in het teken van natuur. De naam Tweestryd symboliseert de strijd met de mijnbouw veertig jaar geleden, om de mijn te sluiten en het gebied terug te geven aan de natuur. In de attractie, die geschikt is voor de hele familie, 'racen' bezoekers naast elkaar op twee banen.



Met de komst van de attractie hoopt Wildlands meer bezoekers te trekken. In het openingsjaar 2016 bezochten 1,4 miljoen mensen het park. Afgelopen jaar waren dat er net iets meer dan één miljoen.